Poser les mots, avec justesse et pudeur, sur une réalité douloureuse, briser les silences et les tabous multiples liés aux cancers : des défis qu’ambitionne de relever l’exposition, contribution de la Cité des sciences et de l’industrie à la grande cause nationale qu’est la lutte contre le cancer.

L’exposition Cancers, en partenariat avec l’Institut national du cancer (INCa), entend permettre aux visiteurs de mieux comprendre la maladie et ses traitements, en leur proposant un état des lieux des connaissances scientifiques actuelles, donnant à voir aussi bien les mécanismes biologiques du processus de cancérisation que l’arsenal thérapeutique, thérapies conventionnelles (radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie) comme nouvelles thérapies (immunothérapie, hormono-thérapie).

L’exposition combat également les idées reçues sur les cancers tout en sensibilisant le public aux comportements quotidiens à risque, mais aussi à la prévention et au dépistage.

