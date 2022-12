Quartier libre Cité des sciences et de l’Industrie, 3 juillet 2022, Paris.

Quartier libre 3 juillet – 31 décembre Cité des sciences et de l’Industrie

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

14h30-16h [RENDEZ-VOUS] On vous prête le matériel et c’est à vous de jouer. Laissez-vous tenter par nos activités !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée

Activités libres à partager entre enfants et familles.

Les dimanches et jours fériés, de 14h30 à 16h

> On vous prête le matériel et c’est à vous de jouer : laissez-vous tenter par nos activités !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T14:30:00+02:00

2022-12-31T16:00:00+01:00