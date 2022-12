ÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES Cité des sciences et de l’Industrie, 14 juin 2022, Paris.

ÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES 14 juin 2022 – 5 mars 2023 Cité des sciences et de l’Industrie

Cette exposition temporaire vous invite à comprendre le «nouveau monde industriel» et son impact sur l’Homme. handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif mi;vi;hi

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée

Du fog de Dickens, mélange de fumées et de brouillard, au cloud, ce nuage numérique prétendument immatériel, la question industrielle reste au cœur du débat public et concerne tous les domaines de l’activité humaine. Entre mise en perspective et mise en prospective, l’exposition propose une réflexion sur ce qu’est le processus d’industrialisation dans la vie des hommes, par le prisme de notre relation aux objets techniques, au travail, aux discours. Le visiteur découvre les métamorphoses des visages de l’industrie, à travers une succession d’expériences sensibles et émotionnelles, sonores et visuelles.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T10:00:00+02:00

2023-03-05T19:00:00+01:00