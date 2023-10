Sténopé, représentation de l’espace Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 8 juin 2022, Paris.

Sténopé, étymologiquement « œil étroit », est le petit trou percé dans un écran, qui oblige le spectateur à observer une scène d’un point de vue déterminé. Les nombreux sténopés, de cette exposition étonnante, vous permettront de découvrir différentes façons de représenter l’espace et de jouer avec des trompe-l’œil, des images déformées, des illusions d’optique.

Cette œuvre de l’artiste Philippe Comar, joue avec la perspective et piège le visiteur dans deux salles aux architectures insolites : la salle à double perspective et la salle en miettes.

La première permet d’expérimenter les perspectives accélérées et ralenties qui trompent notre cerveau et donne l’illusion d’une salle où logent des nains et des géants ,

La seconde est conçue pour jouer à partir d’éléments d’architecture disjoints où les fragments de la salle, pourtant dispersés dans l’espace, se recomposent très exactement et nous proposent une image cohérente à travers un œilleton.

