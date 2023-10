Lancer son activité indépendante Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 19 mai 2022, Paris.

Lancer son activité indépendante 19 mai 2022 – 17 octobre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie gratuit

Vous êtes sur le point de vous lancer ? Cet atelier vous permet de comparer les différents statuts juridique (formalisme, régimes sociaux, régime fiscaux…), d’identifier vos interlocuteurs clés, de vous renseigner sur les aides possibles et d’aborder le fonctionnement de la facturation et de la TVA.

Batiment: En ligne

Thèmes: Metiers – emploi – formation

Activités: Activités et animations

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T14:00:00+02:00 – 2022-05-19T17:00:00+02:00

2023-10-17T14:00:00+02:00 – 2023-10-17T17:00:00+02:00

DateModif:28/07/2021 Metiers – emploi – formation