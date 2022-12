Compte de résultat Cité des sciences et de l’Industrie, 29 mars 2022, Paris.

Compte de résultat 29 mars 2022 – 24 janvier 2023, les mardis Cité des sciences et de l’Industrie

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette.

Cet atelier vous permettra de comprendre comment la stratégie se reflète dans les chiffres : présentation des différents tableaux essentiels à la création d’entreprise et leur fonctionnement, méthodes et calculs sur les coûts et les charges… Les participants sont intégrés à un groupe déjà constitué. Il sera possible de poursuivre ce cours avec le groupe.



