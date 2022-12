Stage de science De Pompéi à Space invader, les mystères de la mosaïque Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tarif : 95 euros (par enfant) – Tarif abonnés : 85 euros (par enfant)

Stage de science en présentiel pour les 6/9 ans
Cité des sciences et de l'Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Voilà le programme de nos apprentis mosaïstes pendant cette journée :

– Découverte des techniques de la mosaïque, son histoire de l’antiquité jusqu’à nos jours,

– Expérimentation des techniques des assemblages à travers différentes méthodes,

– Découverte des supports, les matériaux des différentes époques et apprendre à les utiliser,

– Réalisation de différentes oeuvres aux formes variées à plat et en volume.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T10:00:00+01:00

2022-12-20T17:30:00+01:00 Getty Images

