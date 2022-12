Vers un nouveau métier ? Cité des sciences et de l’Industrie, 24 février 2022, Paris.

Gratuit, inscription sur place.

13h30-18h [ATELIER] Précisez et présentez vos compétences avec le logiciel Transférence, enquêtez sur les métiers de votre choix, affinez vos pistes professionnelles ! Atelier en 2 séances.

Préciser et présenter ses compétences (avec le module analogie du logiciel Transférence) : établir une liste de ses compétences en précisant leur contexte d’exercice, et réfléchir à leur transfert.

Enquêter sur les métiers de son choix.

Affiner ses pistes de nouveaux métiers en les confrontant à ses préférences professionnelles, et préparer son enquête métier.

Matériel requis : se munir d’une clé USB.

Accès gratuit sur inscription à l’issue d’un entretien sur place.



