Stage de science Machineries médiévales Cité des sciences et de l’Industrie, 24 février 2022, Paris.

Tarif : 145 euros (par enfant) – Tarif abonné : 135 euros (par enfant)

Stage de science de 2 jours en présentiel pour les 9-12 ans

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Pendant ces deux jours de stage, les jeunes pourront se plonger dans les connaissances scientifiques et les raisonnements du Moyen Âge, découvrir les constructions mécaniques de cette époque, observer des objets techniques et identifier ses fonctions utiles dans la société. Ils pourront également aborder les modes de vie (alimentation, habitat) au Moyen Âge et découvrir les différentes techniques et matériaux de construction.



