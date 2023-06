Entreprendre dans le milieu culturel Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 23 février 2022, Paris.

Entreprendre dans le milieu culturel 23 février 2022 – 21 juin 2023, les mercredis Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit, sur inscription

Cet atelier se propose de vous aider à réussir le développement de votre activité professionnelle culturelle par l’entrepreneuriat collectif. Moment d’information sur le fonctionnement de la coopérative et le statut d’entrepreneur-salarié, cet atelier est aussi un temps de rencontre avec un membre de l’équipe de la CAE CLARA, coopérative culturelle, et avec d’autres entrepreneurs qui se posent les mêmes questions que vous. À l’issue de cette rencontre, vous pourrez fixer un rendez-vous individuel avec un membre de l’équipe de la CAE.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

2022-02-23T14:30:00+01:00 – 2022-02-23T16:30:00+01:00

2023-06-21T15:30:00+02:00 – 2023-06-21T17:30:00+02:00

