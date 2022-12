Stage de science A l’époque des dinosaures Cité des sciences et de l’Industrie, 23 février 2022, Paris.

Tarif : 95 euros (par enfant) – Tarif abonnés : 85 euros (par enfant)

Stage de science en présentiel pour les 6/8 ans

A quoi ressemblait notre planète à l’époque des dinosaures ? Avec ce stage aussi bien scientifique que ludique, vous deviendrez incollables sur les différentes espèces ayant existé et sur les causes de leur extinction. Tricératops, tyrannosaures et brachiosaures n’auront plus de secrets pour vous ! Bienvenue sur la Terre primitive d’il y a près de 200 millions d’années.



