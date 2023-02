Se lancer en micro-entreprise Cité des sciences et de l’Industrie, 18 février 2022, Paris.

Se lancer en micro-entreprise 18 février 2022 – 23 mars 2023 Cité des sciences et de l’Industrie

Gratuit, sur inscription

14h30-16h30 [ATELIER] Appréhendez le nouveau fonctionnement du régime « Micro-entreprise » : statut su régime, tenue de comptabilité, cotisations sociales, chiffre d’affaire, mécanisme de la TVA…

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences

Appréhendez le nouveau fonctionnement du régime « Micro-entreprise » : choix du statut et du régime les plus adaptés à votre projet – découverte des règles de base pour gérer au mieux votre activité – tenue de comptabilité (obligatoire), chiffre d’affaires et cotisations sociales – dépassement du chiffre d’affaires et conséquences, compréhension du mécanisme de la TVA, des obligations liées à la protection sociale…



