Création d’association Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 10 février 2022, Paris.

Création d’association 10 février 2022 – 5 octobre 2023, les jeudis Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit, sur inscription

Vous êtes porteur d’un projet associatif ? Durant 3 séances, ce parcours vous permet d’intégrer un groupe déjà constitué pour être accompagné dans la phase de création et de déclaration de votre association. cours et temps d’échanges entre les porteurs de projets

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T18:00:00+01:00 – 2022-02-10T21:00:00+01:00

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T20:00:00+02:00

