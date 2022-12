Changement de trajectoire professionnelle… et la retraite ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

14h-17h [ATELIER] Faites le point sur les fondamentaux du calcul de la retraite et obtenez un éclairage sur les conséquences de votre nouvelle ou future situation professionnelle sur votre retraite.

Cité des sciences et de l'Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Votre carrière professionnelle a pris un nouveau tournant mais vous ne connaissez pas les impacts que cela peut avoir sur votre retraite. Il est pourtant essentiel de se poser cette question dès maintenant ! A travers cet atelier, faites le point sur les fondamentaux du calcul de la retraite (retraite de base et retraites complémentaires) et obtenez un éclairage sur les conséquences de votre nouvelle ou future situation professionnelle sur votre retraite.

