Découvrir les métiers du numérique 7 octobre 2021 – 11 juillet 2023 Cité des sciences et de l’Industrie gratuit

Chaque jour, la transformation digitale modifie les métiers et en crée des nouveaux. Face à cette constante évolution, il est facile de se perdre et de ne pas être au courant des actualités du secteur du numérique. Et pourtant, c’est un secteur qui recrute avec de nombreux emplois à pourvoir !

Cet atelier participatif a pour objectif de faire l’état des lieux des métiers du numérique aujourd’hui, leur évolution, leur rémunération mais aussi les formations possibles pour se reconvertir ! Cet atelier vous permettra de découvrir les grandes familles de métiers du numérique, de trouver le métier qui vous correspond et de comprendre comment concrétiser votre parcours.

Pour en savoir plus sur les différents métiers du numérique, vous pouvez « discuter » avec Adabot, le coach d’orientation digital de notre partenaire Social Builder, qui anime l’atelier : https://socialbuilder.org/adabot-reconversion-numerique/

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

2021-10-07T11:00:00+02:00 – 2021-10-07T12:00:00+02:00

2023-07-11T11:00:00+02:00 – 2023-07-11T12:00:00+02:00