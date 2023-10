Lucia, le secret des étoiles filantes Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 1 octobre 2021, Paris.

Lucia, le secret des étoiles filantes 1 octobre 2021 – 7 juillet 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Accès compris dans le billet des expositions (dans la limite des places disponibles et gratuit pendant le Fête de la science

Percutés par une météorite, nos héros s’écrasent au pied d’une pyramide précolombienne et rencontrent Lucia, colibri, passionnée par les roches. Elle leur parle d’une légende évoquant des pierres de lumières… Météorites, étoiles filantes, pierres de lumière les intriguent.

Afin de résoudre cette énigme ils embarquent pour la Lune, puis la ceinture d’astéroïdes et enfin se posent sur un noyau de comète: qui s’amuse à leur jeter des cailloux depuis l’espace ?

Hypothèses, observations et analyses leur permettront, à leur retour sur Terre, de trouver réponses à leurs interrogations !

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

