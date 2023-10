Gérer opérationnellement son entreprise Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 27 septembre 2021, Paris.

Gérer opérationnellement son entreprise 27 septembre 2021 – 4 octobre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit

Pour les entrepreneurs déjà immatriculés depuis moins de 3 ans, en phase d’immatriculation ou en cours de lancement. Il s’agit d’organiser ,son entreprise et de bâtir ses tableaux de bord. Pour pouvoir démarrer sereinement et ne pas se laisser déborder par toutes les démarches administratives.

Nécessité de savoir utiliser un tableur.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

2021-09-27T19:00:00+02:00 – 2021-09-27T21:00:00+02:00

2023-10-04T19:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:00:00+02:00