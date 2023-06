Partie d’échecs à l’aveugle Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 16 mars 2019, Paris.

Partie d’échecs à l’aveugle Samedi 16 mars 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Grâce à cette démonstration vous découvrirez les capacité extraordinaires de notre cerveau en termes de mémoire spatiale et navigation.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-16T14:00:00+01:00 – 2019-03-16T15:00:00+01:00

2019-03-16T17:00:00+01:00 – 2019-03-16T18:00:00+01:00

Medecine – sante – sciences cognitives Sciences et société