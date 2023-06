En situation de handicap : quels outils peuvent m’aider à retrouver une activité ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 14 mars 2019, Paris.

En situation de handicap : quels outils peuvent m’aider à retrouver une activité ? Jeudi 14 mars 2019, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie .

Vous êtes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle. Quel que soit votre handicap, cet atelier vous permettra de repérer les différentes ressources documentaires et multimédia : de la cité des métiers pour l’accès à l’emploi et l’aide à l’orientation. de la cité de la santé pour les préoccupations de santé.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-14T10:00:00+01:00 – 2019-03-14T13:00:00+01:00

2019-03-14T10:00:00+01:00 – 2019-03-14T13:00:00+01:00

Metiers – emploi – formation Conseil formation