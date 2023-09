Visite guidée de la Cité des Présents de Château-Chinon Cité des Présents Château-Chinon Château-Chinon (Ville), 13 octobre 2023, Château-Chinon (Ville).

Visite guidée de la Cité des Présents de Château-Chinon Vendredi 13 octobre, 14h00 Cité des Présents Château-Chinon Gratuit, sur inscription (nombre de places limitées à 20 personnes par créneaux), Visites à 14h, 15h15, 16h30

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, la Cité des Présents propose une visite exceptionnelle du site en cours de rénovation ainsi qu’une présentation du nouveau projet des musées par Sylvie Richoux, responsable scientifique des collections.

Trois visites sont organisées le samedi 16 septembre après-midi : 14h, 15h15 et 16h30.

Le rendez-vous sera donné aux visiteurs devant la Maison du Morvan (6 place Saint-Christophe, 58120 Château-Chinon).

Ouverts en 1970 et 1986 sous l'impulsion de François Mitterrand, les deux musées de Château-Chinon (anciennement musée du Septennat et musée du Costume) demandaient d'importants travaux de réaménagement des locaux. Fermés depuis 2019, ils font l'objet d'une rénovation complète et seront à nouveau ouverts au public en 2024 au sein de la Cité des Présents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:30:00+02:00

