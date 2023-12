MARCHÉ DE LA CITÉ DES PINS – LE MANS Cité des Pins, Avenue Félix Geneslay Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe

Début : 2023-12-30 07:00:00

fin : 2024-12-30 13:00:00 Les samedis.

Tous les samedis de 7h30 à 12h30 environ. Le marché de la Cité des Pins se déroule tous les samedis matins. Un des principaux marché de la ville avec près de 60 commerçants, c’est un marché de quartier très vivant. Un peu à l’image de celui de Pontlieue, le mercredi, il y a beaucoup d’anciens cheminots et de Renault qui peuplent le quartier. .

Cité des Pins, Avenue Félix Geneslay

Le Mans 72100 Sarthe

