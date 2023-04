Musique verte et instruments buissonniers Cité des paysages Saxon-Sion Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Musique verte et instruments buissonniers Cité des paysages, 4 juin 2023, Saxon-Sion. Musique verte et instruments buissonniers Dimanche 4 juin, 15h00, 16h00 Cité des paysages Faites chanter les matières naturelles en confectionnant votre appeau à partir de végétaux bricolés, tentez la trompette de pissenlit, voire même le pipoir en lierre.

Tout public (6 ans et plus). Sur inscription. Cité des paysages 13 Rue Notre Dame, 54330 Saxon-Sion Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 17 53 https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-musique-verte-instruments-et-buisonniers-603429663367?aff=ebdsoporgprofile »}] La Cité des paysages est un établissement culturel et scientifique du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le site est aménagé dans un ancien couvent et situé dans le magnifique cadre de la colline de Sion-Vaudémont, à 35 km au sud de Nancy. Thématiques : le paysage, la biodiversité et la transition écologique. La Cité des paysages a pour mission la sensibilisation des publics à la connaissance et à la préservation du vivant. Elle contribue à notre compréhension du changement climatique et de ses impacts. Elle s’attache aussi à mettre en lumière les initiatives citoyennes parking près du restaurant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©Olivier Poncin

