Sons de la nature et composition musicale Cité des paysages, 4 juin 2023, Saxon-Sion.

Cet atelier démarre un projet mêlant captations sonores naturalistes et créations musicales d’artistes. Anthony (musicien) et Yann (naturaliste) accompagneront le groupe sur deux séances pour une expérience sonore et créative basée sur l’enregistrement des sons du vivant.

Au programme de ce parcours : comprendre les mécanismes du son, apprendre à mieux percevoir les sons de la nature, enregistrer in situ… Expérimentez les techniques d’approche de la biodiversité sonore et laissez-vous surprendre par ses sonorités nuancées.

Pour adolescents et adultes – sur inscription -.

Cité des paysages 13 Rue Notre Dame, 54330 Saxon-Sion Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 17 53 https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

La Cité des paysages est un établissement culturel et scientifique du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le site est aménagé dans un ancien couvent et situé dans le magnifique cadre de la colline de Sion-Vaudémont, à 35 km au sud de Nancy. Thématiques : le paysage, la biodiversité et la transition écologique. La Cité des paysages a pour mission la sensibilisation des publics à la connaissance et à la préservation du vivant. Elle contribue à notre compréhension du changement climatique et de ses impacts. Elle s'attache aussi à mettre en lumière les initiatives citoyennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Mathieu Grosjean