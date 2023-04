Paysage acoustique du jardin Cité des paysages Saxon-Sion Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Paysage acoustique du jardin Cité des paysages, 4 juin 2023, Saxon-Sion. Paysage acoustique du jardin Dimanche 4 juin, 10h00 Cité des paysages Installez-vous dans les transats du verger pour un voyage ludique à l’écoute des sonorités du jardin qu’il vous faudra identifier et détendez-vous, tout simplement.

Installation sonore tout public – Accès libre -. Cité des paysages 13 Rue Notre Dame, 54330 Saxon-Sion Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 17 53 https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr La Cité des paysages est un établissement culturel et scientifique du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le site est aménagé dans un ancien couvent et situé dans le magnifique cadre de la colline de Sion-Vaudémont, à 35 km au sud de Nancy. Thématiques : le paysage, la biodiversité et la transition écologique. La Cité des paysages a pour mission la sensibilisation des publics à la connaissance et à la préservation du vivant. Elle contribue à notre compréhension du changement climatique et de ses impacts. Elle s’attache aussi à mettre en lumière les initiatives citoyennes parking près du restaurant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

