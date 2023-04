Les Musiques des oiseaux Cité des paysages, 4 juin 2023, Saxon-Sion.

Les Musiques des oiseaux Dimanche 4 juin, 09h30 Cité des paysages Entrée libre

Sifflé, flûté, cristallin ou métallique : les oiseaux chanteurs possèdent un répertoire vocal varié qui colore l’univers sonore du jardin jardin, mais savez-vous vraiment quelles espèces chantent et pourquoi ?

Tout public (6 ans et plus). Sur inscription.

Cité des paysages 13 Rue Notre Dame, 54330 Saxon-Sion Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 17 53 https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-musiques-des-oiseaux-603389964627 »}] La Cité des paysages est un établissement culturel et scientifique du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le site est aménagé dans un ancien couvent et situé dans le magnifique cadre de la colline de Sion-Vaudémont, à 35 km au sud de Nancy. Thématiques : le paysage, la biodiversité et la transition écologique. La Cité des paysages a pour mission la sensibilisation des publics à la connaissance et à la préservation du vivant. Elle contribue à notre compréhension du changement climatique et de ses impacts. Elle s’attache aussi à mettre en lumière les initiatives citoyennes parking près du restaurant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T11:30:00+02:00

©adobestock