Vendée

Stage de macro-photographie – Les insectes / COMPLET
Samedi 22 mai 2021, 14h00
Cité des Oiseaux, Les Landes-Genusson

Gratut, réservation obligatoire.

Cité des Oiseaux – Pays de la Loire Grandeur Nature Cité des Oiseaux LES LANDES GENUSSON Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire Laissez-vous guider par Patrick TRECUL, photographe de nature, pour approcher et mettre dans la boîte criquets, papillons et libellules de la Cité des Oiseaux. Vous y découvrirez les notions essentielles de la macrophotographie et vous pourrez échanger vos expériences lors du débriefing en salle. Venez avec votre matériel (appareil photo bridge ou reflex avec objectif macro) et des vêtements adaptés à la prise de vue en extérieur.

Proposé par le Département de la Vendée avec Patrick TRECUL

