Le Chef d’œuvre de « La Forêt de Notre Dame » de Paris Cité des Métiers et des arts Limoges, jeudi 15 février 2024.

Le Chef d’œuvre de « La Forêt de Notre Dame » de Paris Deux remarquables chefs-d’œuvre uniques et monumentaux dédiés à Notre Dame de Paris : cet emblématique monument ayant connu un drame qui a ému au-delà des frontières, devenu le chantier du siècle. 15 février – 11 avril Cité des Métiers et des arts Exposition ouverte du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Adultes : 8€ ; 0-18 ans + groupes scolaires : GRATUIT ; Groupes : SUR RESERVATION ; Visite Guidée + repas au restaurant « La Table des Compagnons » : 30€/pers sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T10:00:00+01:00 – 2024-02-15T12:30:00+01:00

Fin : 2024-04-11T14:00:00+02:00 – 2024-04-11T18:00:00+02:00

Découvrez le Chef-d’œuvre « La Forêt Notre Dame » au Musée des Compagnons

Une nouvelle exposition extraordinaire prend place au cœur du musée des Compagnons de Limoges. Elle met en lumière deux remarquables chefs-d’œuvre dédiés à Notre Dame de Paris, un événement empreint de significations profondes.

Après le tragique incendie qui a ému le monde, Notre Dame est devenue le chantier du siècle. Pourtant, cette présentation va au-delà des souvenirs, offrant une opportunité unique de repenser ce lieu qui, depuis 1999, a principalement accueilli des travaux de jeunes participant au Tour de France.

Ces œuvres ne sont pas simplement des créations, mais le fruit d’une transmission de savoir-faire et de valeurs. Elles sont le résultat d’un itinéraire spécial, le Tour de France, où des jeunes de 17 à 24 ans, vivent avec d’autres jeunes, une aventure unique dans un environnement épanouissant. Ils sont également accompagnés vers l’excellence par des professionnels reconnus et bienveillants. Pour cette aventure, les jeunes résidents entre 4 et 8 ans dans des foyers ou « sièges » des Compagnons dans plusieurs ville présentes dans les quatres coins de la France.

Le Chef d’oeuvre de Notre Dame de Paris rend hommage aux Compagnons du Tour de France, souvent appelés les « Bâtisseurs de cathédrales. » Le lien entre la construction des cathédrales et l’histoire du compagnonnage est indissociable. L’incendie de Notre Dame a suscité une émotion sincère chez ces artisans, mais leur réponse, illustrée par la nouvelle charpente, témoigne de la vitalité de la transmission des savoir-faire.

Le clou de l’exposition, « La Forêt Notre Dame, » à l’échelle 1/20e, est une réalisation exceptionnelle par trois jeunes Compagnons Charpentiers. Cette pièce, accompagnée de la nef médiévale et des beffrois, offre une plongée détaillée dans le savoir-faire traditionnel.

Dans les Jardins de l’Évêché, venez découvrir, au Musée des Compagnons et des Meilleurs Ouvriers de France, une reproduction fidèle de Notre Dame de Paris, réalisée avec passion par 3 jeunes Compagnons Charpentiers. C’est une occasion unique de comprendre le « chantier du siècle » et d’admirer le travail exceptionnel que représente la charpente, surnommée la « forêt de Notre-Dame. »

Cité des Métiers et des arts 5 rue de la Règle 87000 Limoges Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 75 82 16 »}, {« type »: « email », « value »: « cma.limoges@compagnonsdutourdefrance.org »}]

chef d’oeuvre cathédrale

affiche-exposition-la-forêt-de-notre-dame