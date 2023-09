Cet évènement est passé Journée du Patrimoine – Compagnons du Tour de France Cité des Métiers et des arts Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Journée du Patrimoine – Compagnons du Tour de France Cité des Métiers et des arts Limoges, 16 septembre 2023, Limoges. Journée du Patrimoine – Compagnons du Tour de France Samedi 16 septembre, 10h00 Cité des Métiers et des arts Accès Libre , Visite du musée 2€ Rejoignez-nous pour une journée mémorable où vous pourrez rencontrer nos Compagnons, les itinérants, pour partager leur amour du métier à travers des ateliers participatifs ouverts à tous.

Découvrez les secrets des métiers traditionnels et apprenez en vous amusant ! L’accès est totalement libre, alors n’hésitez pas à venir avec votre famille et vos amis pour une journée de découverte et de convivialité. A l’occasion de la Journée du Patrimoine :

• Possibilité de visiter le Musée des Compagnons du Tour de France : 2 €

• Ouverture exceptionnelle de notre restaurant La Table des Compagnons qui vous attends très nombreux pour déguster un menu très complet à 25 € ! Cité des Métiers et des arts 5 rue de la Règle 87000 Limoges Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 75 82 16 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

