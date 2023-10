Rencontres internationales de l’innovation sociale (RIIS) Cité des métiers et de l’économie de demain Montpellier, 28 novembre 2023, Montpellier.

Le concept de transition juste n’est pas nouveau. Il est né dans les années 1980 d’une volonté des syndicats et des écologistes de dépasser l’opposition entre protection de la planète et maintien de l’économie et des emplois. Face à l’urgence des changements nécessaires, Il a pris de l’ampleur ces dernières années, suscitant des interprétations différentes, plus ou moins radicales.

En apportant des réponses entrepreneuriales nouvelles à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits sur les territoires, l’innovation sociale s’inscrit dans le processus de transition juste. Elle constitue en effet une occasion de jeter les bases d’une économie plus égalitaire et plus démocratique ; de favoriser la mise en œuvre de nouvelles règles pour la production et les échanges. L’innovation sociale permet aussi d’expérimenter des modes d’organisation économique différents à l’échelle locale, en réponse aux enjeux environnementaux actuels.

Parallèlement aux réflexions menées par le think tank Alter’Lab, lancé en mai par l’Union régionale des Scop Occitanie Méditerranée, la sixième édition des Rencontres internationales de l’innovation sociale invite entrepreneurs, universitaires, consultants à témoigner de cette contribution des projets d’innovation sociale à la transition juste.

Lancées en 2013 par l’Union régionale des Scop Occitanie – pôle Méditerranée, en partenariat avec la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, les Rencontres internationales de l’innovation sociale (RIIS) fêtent leurs 10 ans d’existence. Elles ambitionnent toujours de stimuler la réflexion et l’échange d’expériences, en réunissant, tous les deux ans à Montpellier, près de deux cents participants.

