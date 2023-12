Je fais mes démarche en ligne sur le site de la CAF Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

Fin : 2024-01-25T14:00:00+01:00 – 2024-01-25T16:00:00+01:00 S’initier au site internet de la CAF : Rechercher des informations, connaitre ses droits. Savoir s’identifier dans son espace personnel. Apprendre à remplir sa déclaration de ressources trimestrielle RSA ou déclaration de ressources. Consulter ses droits et ses paiement… Animé par la CAF des Yvelines INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France 01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale.

