Yvelines Devenez formateur de l’Afpa Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, 19 décembre 2023, Trappes. Devenez formateur de l’Afpa Mardi 19 décembre, 12h00 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Vous avez des compétences techniques reconnues et vous souhaitez vous reconvertir ? Venez vous renseigner sur le métier de formateur et les possibilités d’embauche. Animé par l’AFPA INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France 01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale.

La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. Possibilité de se garer sur les places munies de plaques d’immatriculation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T12:00:00+01:00 – 2023-12-19T14:00:00+01:00

