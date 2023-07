Je préserve ma vie privée sur internet ! Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

Yvelines Je préserve ma vie privée sur internet ! Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, 13 décembre 2023, Trappes. Je préserve ma vie privée sur internet ! Mercredi 13 décembre, 14h00 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Votre présence en ligne, sur les réseaux sociaux est scrutée par les employeurs qui peuvent se faire une idée préconçue de votre profil. Protéger son identité et partager ses données est aujourd’hui essentiel à sa E-réputation. Animé par la Fondation Orange Numérique Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France 01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale.

La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. Possibilité de se garer sur les places munies de plaques d’immatriculation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:00:00+01:00

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:00:00+01:00 Je préserve ma vie privée sur internet ! Détails Catégories d’Évènement: Trappes, Yvelines Autres Lieu Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse 1 rue des Hêtres, Trappes Ville Trappes Departement Yvelines Lieu Ville Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trappes/