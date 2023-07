Les métiers de l’hôtellerie, restauration et du tourisme Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, 13 novembre 2023, Trappes.

Les métiers de l’hôtellerie, restauration et du tourisme Lundi 13 novembre, 14h00 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines

En apprentissage, CDI, CDD ou encore en emplois saisonniers de nombreuses opportunités d’emplois et d’évolution existent : serveurs de cafés et de restaurants, employés polyvalents, mais aussi commis et cuisiniers, maitre d’hôtels, chef de partie, chef cuisinier ou sommelier. Des métiers qui requièrent des compétences humaines et de bonnes capacité d’adaptation et qui sont destinés à des profils qui n’apprécient pas la routine !

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France 01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale.

La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. Possibilité de se garer sur les places munies de plaques d’immatriculation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T14:00:00+01:00 – 2023-11-13T16:00:00+01:00

métiers découverte

