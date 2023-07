La VAE dans le secteur des services à la personne Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

Yvelines La VAE dans le secteur des services à la personne Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, 7 novembre 2023, Trappes. La VAE dans le secteur des services à la personne Mardi 7 novembre, 14h00 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Après avoir exercé un certain nombre d’années, vous pouvez évaluer vos acquis et vérifier s’ils valent un diplôme. Vous pouvez aussi accéder à une formation avec un parcours allégé d’une partie des qualifiactions requises par le diplôme. Animé par l’Agence AutonomY INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France 01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale.

La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. Possibilité de se garer sur les places munies de plaques d’immatriculation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T14:00:00+01:00 – 2023-11-07T16:00:00+01:00

2023-11-07T14:00:00+01:00 – 2023-11-07T16:00:00+01:00 cité des métiers sqy La VAE dans le secteur des services à la personne Détails Catégories d’Évènement: Trappes, Yvelines Autres Lieu Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse 1 rue des Hêtres, Trappes Ville Trappes Departement Yvelines Lieu Ville Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trappes/