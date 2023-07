Les métiers de nettoyage ou de la propreté Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, 27 septembre 2023, Trappes.

Les métiers de nettoyage ou de la propreté Mercredi 27 septembre, 14h00 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines

Agent de propreté pour le balayage et le nettoyage des bâtiments ou de la voirie, mais aussi des Agent-machinistes qui utilisent du matériel (mono brosse, laveuse…), des Techniciens qui assureront la propreté et l’hygiène des espaces de travail, des structures de soins et de santé (hôpitaux, cliniques,…), des lieux de loisirs ou culturels (cinémas, musées, parcs d’attraction, etc…) autant de métiers destinés à des personnes qui ont le sens du service et aiment travailler avec méthode.

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France 01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale.

La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. Possibilité de se garer sur les places munies de plaques d’immatriculation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T14:00:00+02:00 – 2023-09-27T16:00:00+02:00

2023-09-27T14:00:00+02:00 – 2023-09-27T16:00:00+02:00

nettoyage propreté

Les métiers de nettoyage ou de la propreté