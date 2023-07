Rebondir après la perte de son emploi ou le départ de son poste Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

Yvelines Rebondir après la perte de son emploi ou le départ de son poste Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, 11 septembre 2023, Trappes. Rebondir après la perte de son emploi ou le départ de son poste Lundi 11 septembre, 18h15 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Découvrez les clés pour comprendre ce qui se joue en vous et développez des stratégies pour envisager un nouveau projet professionnel avec sérénité. Animé par Fanta Canot, Coach en communication apaisée et gestion du stress — En distanciel — INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France 01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale.

La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. Possibilité de se garer sur les places munies de plaques d’immatriculation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-11T18:15:00+02:00 – 2023-09-11T20:00:00+02:00

