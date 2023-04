GRAND FORUM et JOB DATING des METIERS DU GRAND PARIS EXPRESS Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

GRAND FORUM et JOB DATING des METIERS DU GRAND PARIS EXPRESS Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 20 avril 2023, Trappes. GRAND FORUM et JOB DATING des METIERS DU GRAND PARIS EXPRESS Jeudi 20 avril, 13h30 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Annonceur sentinelle, conducteur d’engin, ouvrier de chantier, coffreur, hommes trafic, maçon Vrd, électricien, manutentionnaire et plein d’autres postes ! Des métiers des TRAVAUX PUBLICS, GROS ŒUVRE et FERROVIAIRE qui offrent de belles opportunités de carrières, des possibilités d’évolution professionnelles et des rémunérations gratifiantes. Rejoignez des projets utiles à la société, à l’environnement et au développement économique local. Animé par Pôle Emploi et des entreprises locales recrutant des compétences pour la ligne 18 et la construction des infrastructures ferroviaires INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France 01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale. La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. Possibilité de se garer sur les places munies de plaques d’immatriculation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T13:30:00+02:00 – 2023-04-20T17:00:00+02:00

