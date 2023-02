Comment sécuriser nos données personnelles en ligne ? Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

Comment sécuriser nos données personnelles en ligne ? Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 16 février 2023, Trappes. Comment sécuriser nos données personnelles en ligne ? Jeudi 16 février, 16h30 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Quels moyens avons-nous pour nous protéger sur le Net ? Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France Possibilité de se garer sur les places munies de plaques d’immatriculation

01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale. La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. La récente entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), offre des possibilité d’agir afin de préserver nos informations personnelles. Quels moyens avons-nous pour nous protéger sur le Net ? Extensions pour navigateur web, gestion des mots de passe sécurisée, choix de moteur de recherche, bonnes pratiques en ligne, mais aussi, sauvegarde de ses données importantes… ATELIER EN VISIOCONFERENCE Animé par l’association B2B Saint-Cyr l’Ecole INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61

