Sur inscription, soirée réservée aux parents et aux professionnels de l’orientation scolaire

Pour vous aider à mieux appréhender et préparer le projet d'orientation de vos enfants afin de mieux les accompagner dans leurs choix.

POUR CONSTRUIRE UN PROJET PROFESSIONNEL SOLIDE ET REALISTE,

Accompagnez vos enfants dans la découverte de leurs potentiels,

Par Laetitia Dalle, Orthopédagogue, opératrice Potentialis® ÊTRE A L’ECOUTE DES PROJETS DE SES ENFANT ?

Nos enfants ont parfois des rêves qui nous semblent fous concernant leur futur métier. Comment les écouter, entamer un dialogue et des échanges constructifs et bienveillants ?

Par Fanta Canot, Coach spécialisée dans l’accompagnement des femmes et des familles S’INFORMER SUR LES METIERS

Quels professionnels contacter et comment se retrouver dans les ressources documentaires qui peuvent vous aider dans le parcours d’études de vos enfants.

Par Yvelines Information Jeunesse Soirée réservée exclusivement aux parents d’adolescents en questionnement sur leur orientation. INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61

