Pour vous Mesdames ! Mardi 24 janvier 2023, 14h00 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines LA CITÉ DES MÉTIERS LABELLISÉE MAISON DIGITALE PAR LA FONDATION ORANGE ! Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes

01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale. La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. Chercher un emploi, faire une demande de logement, suivre la scolarité de vos enfants, effectuer ses démarches administratives : un casse-tête numérique ?

Pour vous aider à vous y retrouver dans le labyrinthe des plate-formes en ligne et être plus autonome dans l’utilisation des outils numériques

Nous vous proposons un parcours adapté et modulable qui vous permettra de devenir autonome dans vos démarches.

