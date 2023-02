“Ensemble à 100%” pour vous remobiliser sur un projet Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

“Ensemble à 100%” pour vous remobiliser sur un projet Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 19 avril 2022, Trappes. “Ensemble à 100%” pour vous remobiliser sur un projet Mardi 19 avril 2022, 09h30 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Vous êtes sans emploi ou femme au foyer et vous souhaitez reprendre une activité ou une formation ? Vous ne savez pas par où commencer ? Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France Possibilité de se garer sur les places munies de plaques d’immatriculation

01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale. La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. Découvrez un programme innovant qui vous emmènera vers la réussite. Un parcours à la carte qui s’adapte à votre rythme et vos envies et près de chez vous. Vous voulez en savoir plus, n’hésitez plus et venez nous rencontrer. Animé par Pop School et la Cité des Métiers INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61

