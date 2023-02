Et votre image sur les réseaux sociaux ? Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

Et votre image sur les réseaux sociaux ? Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 26 mars 2020, Trappes. Et votre image sur les réseaux sociaux ? Jeudi 26 mars 2020, 14h00 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Votre e-réputation se cultive. Comment gérer votre profil ? Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France Possibilité de se garer sur les places munies de plaques d’immatriculation

01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale. La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. Développer et optimiser votre image sur Facebook ou autre réseau social… consultés systématiquement par de futurs employeurs. Animé par FTC Digital ITM INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61

