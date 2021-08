Pontonx-sur-l'Adour Pontonx-sur-l'Adour Landes, Pontonx-sur-l'Adour Cité des Langues (portes ouvertes) Pontonx-sur-l’Adour Pontonx-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Landes

Cité des Langues (portes ouvertes) Pontonx-sur-l’Adour, 24 septembre 2021, Pontonx-sur-l'Adour. Cité des Langues (portes ouvertes) 2021-09-24 16:00:00 – 2021-09-24 19:00:00 Lacowo 3 Rue de Pion

Pontonx-sur-l’Adour Landes Pontonx-sur-l’Adour La Maison de l’Europe des Landes Wipsee ouvre une Cité des Langues dans 1 mois ! Cette Cité des Langues sera animée par nos jeunes volontaires européens Tu as besoin d’aide pour : Préparer une épreuve

Faire ton CV

Préparer un voyage/erasmus

Monter en compétences et les valoriser pour ton job

wipsee dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT Tartas

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pontonx-sur-l'Adour Autres Lieu Pontonx-sur-l'Adour Adresse Lacowo 3 Rue de Pion Ville Pontonx-sur-l'Adour lieuville 43.80185#-0.9165