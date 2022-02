Cité des enfants Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité des enfants Cité des sciences et de l’Industrie, 28 octobre 2020, Paris. Cité des enfants

du mercredi 28 octobre 2020 au samedi 9 juillet à Cité des sciences et de l’Industrie

La Cité des enfants est structurée en deux expositions distinctes de part et d’autre du hall d’accueil, l’une pour les enfants de 2 à 7 ans, l’autre pour les enfants de 5 à 12 ans. Clairement délimitées, ces expositions proposent des enjeux et des thèmes de découverte propres à chaque tranche d’âge. Les plus jeunes aiment surtout agir sur les choses. La Cité des enfants 2-7 ans leur propose cinq thèmes entièrement dédiés à tester leurs capacités, à se découvrir, à agir sur les choses et à interagir avec d’autres enfants : Je sais faire, Je me découvre, Je me repère, J’expérimente et Tous ensemble. A partir de 5-7 ans, l’enfant s’autonomise et développe une certaine capacité à s’extraire de son environnement immédiat pour raisonner et tenter d’expliquer le monde qui l’entoure. Cette maturité physique et cognitive est la clé de voûte de la Cité des enfants 5-12 ans. L’initiation à une culture scientifique et technique prend désormais tout son sens.

Réservation conseillée

Lieu unique d’éveil, d’exploration et d’expérimentation, cette exposition permanente propose des activités ludiques qui favorisent le développement des enfants et leur éveil à la curiosité. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

