Cité des Enfants 2-7 ans CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE, 7 juillet 2023, PARIS.

Cité des Enfants 2-7 ans CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 15:30 (2023-02-07 au ). Tarif : 13.7 à 13.7 euros.

+ accès au Sous-marin Argonaute, selon disponibilité. Contremarque à retirer sur place. Ouverte du mardi au dimanche, la Cité des enfants est fermée le lundi et fonctionne par séances d’1h30.Gratuit pour les moins de 2 ans accompagnant un enfant de 2 à 7 ans. ** CONDITIONS DE VENTE ** – Les enfants doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés par au moins un adulte.- Les enfants de – 2 ans sont autorisés uniquement s’ils accompagnent un enfant de 2 à 7 ans : dans ce cas, c’est gratuit pour eux. – A partir de 2 ans: AUCUNE GRATUITE sauf adultes en recherche d’emploi, allocataires du RSA et des minimas sociaux (pour ces 2 cas, un justificatif de moins de 6 mois devra être présenté au guichet de la Cité des sciences), personnes handicapées (carte d’invalidité) + 1 accompagnateur.La Cité des enfants nouvelle génération !Ce lieu unique d’expérimentation et d’exploration active propose pour le plus grand plaisir des enfants des activités ludiques et éducatives.La petite enfance est entrée au musée avec cette récente Cité des enfants 2 – 7 ans. Les dizaines d’expériences à faire sont réparties en cinq espaces thématiques : Je me découvre, Je sais faire, Je me repère, Tous ensemble et J’expérimente. Des sujets aussi importants que l’émotion, l’identité sociale, la compréhension des images, lareprésentation et la construction de l’espace sont également abordés.Sous l’oeil attentif des parents qui ont aussi un rôle à jouer. Les musts : Le labyrinthe, Le chantier, Le cirque, L’eau, Animaux, Lettres et images.Public handicapé : une attention particulière est portée au public handicapé moteur, enfant comme adulte, dans toute l’exposition et de nombreuses activités sont accessibles au public sourd ou aux non-voyants Seuls les bagages de format inférieur à 50cm x 35cm x 20cm sont autorisés dans l’établissement et doivent être déposés aux vestiaires.Les contrôles de sécurité aux entrées induisent des ralentissements , aussi nous vous invitons à prendre vos dispositions de façon à pouvoir profiter pleinement de votre visite. Cité des Enfants, Cité des Sciences et de l’Industrie Cité des Sciences et de l’Industrie

CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE PARIS 30 Avenue Corentin-Cariou Paris

