Nord Atelier collectif Jeunes Pousses Cité des échanges Marcq-en-Barœul, 30 novembre 2023, Marcq-en-Barœul. Atelier collectif Jeunes Pousses Jeudi 30 novembre, 10h00 Cité des échanges libre, sur inscription Vous êtes jeunes entrepreneurs et vous avez envie de rejoindre un collectif à votre image ?

Vous souhaitez vous engager dans l’économie responsable, travailler sur votre impact et rencontrer d’autres jeunes dirigeants qui portent les mêmes valeurs ? Réseau Alliances organise un atelier d’échange de bonnes pratiques le jeudi 30 novembre, de 10h à 12h, à la cité des échanges – 40 rue Eugène Jacquet à Marcq-en-Barœul. La communauté Jeunes Pousses, un collectif regroupant des jeunes entrepreneurs innovants et responsables, ayant intégré la RSE dans leur stratégie d’entreprise dès la conception de leur projet. Au programme Témoignage de Xavier Delannoy, entrepreneur responsable (Etika Spirulina)

Atelier d’émergence de bonnes pratiques

Rencontre entre pairs Cet atelier est ouvert à tous, l’inscription est gratuite mais obligatoire. Si vous souhaitez davantage d’informations, vous pouvez contacter Sébastien VERBEKE à l’adresse mail sverbeke@reseau-alliances.org Cité des échanges Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2845-nouveau-temps-d-inspiration-jeunes-pousses »}] [{« link »: « mailto:sverbeke@reseau-alliances.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T10:00:00+01:00 – 2023-11-30T12:00:00+01:00 rse économie

