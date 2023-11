Atelier | Viens secouer ton modèle ! Cité des échanges Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul

Nord Atelier | Viens secouer ton modèle ! Cité des échanges Marcq-en-Barœul, 17 novembre 2023, Marcq-en-Barœul. Atelier | Viens secouer ton modèle ! Vendredi 17 novembre, 08h30 Cité des échanges libre, sur inscription Il y a des entreprises qui décident de ne pas regarder les possibilités qu’offrent un regard différent sur leur modèle économique et continuent à baser leur création de valeur sur la vente en volume de produits ou de services, parfois malgré les incidences sociales et environnementales engendrées… Et puis il y en a d’autres… Réseau Alliances vous propose de secouer votre modèle d’entreprise le vendredi 17 novembre, de 8h30 à 10h30, à la cité des échanges – 40 rue Eugène Jacquet à Marcq-en-Barœul. Les objectifs de cet atelier Remuer votre modèle économique Permettre d’imaginer la possibilité d’organiser vos activités différemment Innover dans la manière de générer, rémunérer et partager de la valeur, au travers de modèles plus durables et résilients Au programme Intégrer les grands enjeux sociaux et environnementaux S’inspirer des histoires de pionniers inspirants Se questionner entre pairs Repartir avec des actions/réflexions à engager Si vous vous questionnez sur votre participation au programme « Transformer son Business Model pour le rendre durable et innovant » qui débutera mi-décembre, cet atelier vous permettra d’y voir plus clair ! Les intervenants Jean Sébastien Tronchon, accompagnateur en transition de modèle économique chez Immaterra

Sophie Bellet, fondatrice et gérante de BeSquare

Sébastien Verbeke, chef de projet RSE chez Réseau Alliances Cet atelier est gratuit, ouvert à tous les dirigeants de TPE/PME. L’inscription est gratuite mais obligatoire. Cité des échanges Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2844-atelier-viens-secouer-ton-modele »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Marcq-en-Barœul, Nord
Cité des échanges
Marcq en Baroeul
Marcq-en-Barœul 59700
Nord
Hauts-de-France

