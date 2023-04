Soirée de remise des Trophées de l’Économie Responsable 2023 Cité des échanges Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Baroeul

Soirée de remise des Trophées de l’Économie Responsable 2023 Cité des échanges, 27 juin 2023, Marcq-en-Barœul. Soirée de remise des Trophées de l’Économie Responsable 2023 Mardi 27 juin, 18h00 Cité des échanges 35 euros 1 place gratuite par entreprise adhérente Le mardi 27 juin, dès 18h00, ne manquez pas La Cérémonie de Remise des Trophées de l’Économie Responsables ! En présence des lauréats et des acteurs économiques de la région. Pour être tenu informé de l’ouverture des inscriptions, pré-inscrivez-vous d’ores et déjà !

2023-06-27T18:00:00+02:00 – 2023-06-27T22:30:00+02:00 RSE Transformation

