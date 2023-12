Nawell Madani « Nawell tout court » Cité des congrès Valenciennes Anzin, 23 mai 2025 18:00, Anzin.

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.

ATTENTION : Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.

Le Théâtre d’Anzin étant fermé pour travaux, le spectacle a lieu à la Cité des Congrès de Valenciennes.

