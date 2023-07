Charlie Winston « Encore Tour » Cité des congrès Valenciennes Anzin, 10 novembre 2023, Anzin.

Charlie Winston « Encore Tour » Vendredi 10 novembre, 20h00 Cité des congrès Valenciennes 28€ carré or, 25€ 1ère catégorie, 22€ 2ème catégorie

L’auteur compositeur interprète britannique que l’on connaît pour son iconique Like a Hobo tube du début des années 2000 revient sur scène avec un nouvel album As I Am.

Avec des dates complètes partout en France, cinq concerts à guichets fermés à Paris et des retours plus qu’enthousiastes sur chaque concert, Charlie Winston prolonge sa tournée! Sur scène, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté ! Charlie Winston, accompagné de ses musiciens, donne véritablement vie aux titres de son dernier album et se livre comme jamais auparavant. Un artiste à voir absolument !!

Cité des congrès Valenciennes Anzin Anzin 59410 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T21:30:00+01:00

